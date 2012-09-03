Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 6: Folge 81
Diesmal wissen Maja und Robert, dass sie ihrer Sehnsucht nicht nachgeben dürfen, und so bleibt Maja allein am Wrack zurück, während Robert seinen Weg fortsetzt. Zurück im Klippenhaus fügen er und Greta sich zu Kilians Missfallen immer besser in die Rolle der Hausherren ein. Maja dagegen kann ihre Sehnsucht nach Robert nicht verdrängen. Als sie aber das von Greta geschenkte Fotoalbum durchblättert, erkennt sie, wie glücklich Greta zurzeit ist. Als Kilian erneut Druck auf Jule ausübt und ihr eindeutig rät, mit Markus zu schlafen, um schneller zum Ziel zu kommen, beschließt sie, für Markus zu kochen. Da sie selbst kaum kochen kann, bittet sie Ulla um Hilfe. Durch das nun entstehende liebevolle Gespräch mit ihrer Großmutter wird Jule schmerzlich bewusst, wie einfach und harmonisch ihr Leben früher war. Als sie anschließend bei Markus ankommt, tut sie sich schwer, das Eis zu brechen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick