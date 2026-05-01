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Wettkampf der Waffenschmiede

Die Kriegssense

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 15vom 11.05.2026
Die Kriegssense

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 15: Die Kriegssense

40 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Nachdem die vier Kandidaten der Halloween-Edition einen Zombie aus Stahlresten erschaffen, geht es für die Finalisten ans Schmieden einer Kriegssense.

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