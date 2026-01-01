Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 29: Der Deutsche Dussack
39 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten fertigen eine spätmittelalterliche deutsche Waffe namens Dussack an.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC