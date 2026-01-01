Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 27: Arya Starks Nadel
38 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten haben schließlich die Aufgabe, Arya Starks Schwert aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" nachzubilden.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC