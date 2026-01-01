Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 27vom 16.01.2026
Folge 27: Arya Starks Nadel

38 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten haben schließlich die Aufgabe, Arya Starks Schwert aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" nachzubilden.

