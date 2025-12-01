Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

San-Mai-Klingen

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 12vom 01.12.2025
San-Mai-Klingen

Folge 12: San-Mai-Klingen

38 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten Klingen aus Stahl nach der japanischen San Mai-Technik.

