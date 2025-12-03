Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 17vom 03.12.2025
39 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute haben die Kandidaten 20 Sekunden Zeit, um eine Vorlage zu betrachten, nach der eine Klinge geschmiedet werden soll.

