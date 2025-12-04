Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 20: Casino-Challenge
38 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute verwandelt sich das Studio in ein Casino, und "Rad der Schmiede" entscheidet über die kommende Aufgabe.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC