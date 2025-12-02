Die zweite Chance - Großes FinaleJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Die zweite Chance - Großes Finale
38 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Zum ersten Mal in der Geschichte der Show treten frühere Kandidaten zurück in die Arena und geben in einem spektakulären Wettkampf ihr Bestes. Die Finalisten schmieden um Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC