Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Arktische Schmiede

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 18vom 03.12.2025
Arktische Schmiede

Arktische SchmiedeJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 18: Arktische Schmiede

38 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten Werkzeuge der Inuit und der Wikinger. Ihr Material: riesengroße Eisblöcke.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen