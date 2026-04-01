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Wettkampf der Waffenschmiede

Das Schwert von Sergeant Hayden

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 35vom 20.04.2026
Das Schwert von Sergeant Hayden

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 35: Das Schwert von Sergeant Hayden

40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten das Schwert des US-amerikanischen Sergeants Hayden.

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