Schlag die Unschlagbaren - Runde 3Jetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 48: Schlag die Unschlagbaren - Runde 3
40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Die Kandidaten treten gegen den ungeschlagenen Juror Ben Abbott in Runde drei an. Drei Schmiede, deren Klingen durch Ben Abbott zerbrochen wurden, müssen nun ihre Fehler korrigieren und gegen Abbott antreten. Wer schlägt ihn und kassiert die 10.000 Dollar Preisgeld?
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-9: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC