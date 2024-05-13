Schlag die Unschlagbaren - FinaleJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 50: Schlag die Unschlagbaren - Finale
40 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12
Zwei talentierte Waffenschmiede treten im Finale gegen den ungeschlagenen Juror Ben Abbott an. Ihre Waffen werden in diversen Testrunden auf Herz und Nieren geprüft. Wer schlägt ihn und kassiert die 10.000 Dollar Preisgeld?
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Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC