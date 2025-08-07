Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 39vom 07.08.2025
38 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Ben Abbott hat heute in der Schmiede das Sagen und bestimmt über die Werke der Teilnehmer.

Kabel Eins Doku
