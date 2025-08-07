Die Jury übernimmt - Ben AbbottJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 39: Die Jury übernimmt - Ben Abbott
38 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Ben Abbott hat heute in der Schmiede das Sagen und bestimmt über die Werke der Teilnehmer.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC