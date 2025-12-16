Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 42: Die Überflieger
38 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Vier der jüngsten Waffenschmied-Champions kehren für diesen besonderen Wettkampf zurück in die Arena. Die Finalisten stellen eine Nachbildung des legendären Deutschen Langschwerts her.
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC