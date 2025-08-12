Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 43: Waffen der Revolution
37 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten stellen ein Messer aus dem Stahl einer Guillotine her. Mit dieser Hinrichtungsgerätschaft wurden tausende Menschen während der Französischen Revolution getötet.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC