Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 47vom 18.12.2025
Folge 47: Schlag die Unschlagbaren (2)

37 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Die Kandidaten treten gegen den ungeschlagenen Juror Ben Abbott in mehreren Schmiederunden an. Dabei werden die Klingen aus Stahlschrott gefertigt. Wer schlägt Ben und kassiert die 10.000 Dollar Preisgeld?

Kabel Eins Doku
