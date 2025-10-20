Die Kopis der GladiatorenJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 10: Die Kopis der Gladiatoren
41 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Die Gladiatorenarena ist Schauplatz für zwei weitere erbitterte Eins-gegen-Eins-Kämpfe. Die Kandidaten sollen die Lieblingswaffe der Gladiatoren schmieden: die Kopis. Nach einem gnadenlosen Testdurchgang zieht der Gewinner in einen weiteren Kampf gegen einen brandneuen Herausforderer ein.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC