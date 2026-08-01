Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 4: Das Parang-Nabur
41 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
In der ersten Runde müssen vier Schmiede eine Sägebogen-Machete aus Stahlzeltstangen schmieden. Die beiden Finalisten kehren in ihre Heim-Schmieden zurück, um ein tödliches malaysisches Werkzeug und eine Waffe zu erschaffen - den berüchtigten Parang Nabur. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC