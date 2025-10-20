Die Sica der GladiatorenJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 11: Die Sica der Gladiatoren
40 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
In der zur Gladiatoren-Arena umgewandelten Schmiede geht es heiß her: Die Wettstreiter sollen eine weitere Lieblingswaffe der Gladiatoren schmieden: die tödliche Sica.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC