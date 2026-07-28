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Willkommen bei den Louds

Der Herr der Fehlstunden / Stella und die Liebe

NickelodeonFolge vom 28.07.2026
Der Herr der Fehlstunden / Stella und die Liebe

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Folge vom 28.07.2026: Der Herr der Fehlstunden / Stella und die Liebe

22 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

1. Geschichte: Clyde findet, er habe seinen Junior-Schulaufsichts-Posten nicht verdient. Doch kann er die Vorteile des Jobs einfach aufgeben? 2. Geschichte: Als die Neue mit Lincoln und seinen Freunden abhängt, vermuten die Jungs, dass sie sogar auch einen von ihnen mag.

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