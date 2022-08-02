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Willkommen bei den Louds

Die bissige Babysitterin / Die Spione, die mich lieben

NickelodeonFolge vom 02.08.2022
Die bissige Babysitterin / Die Spione, die mich lieben

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Folge vom 02.08.2022: Die bissige Babysitterin / Die Spione, die mich lieben

22 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 6

1. Geschichte: Als die älteren Schwestern Lynn in ihren Babysitter-Club aufnehmen, ist sie zu aggressiv. 2. Geschichte: Ronnie Anne will in die Innenstadt. Ihre Großeltern halten das für zu gefährlich und spionieren ihr nach.

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