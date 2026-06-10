Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Das Lügen-Haus / Die Game-Boys

NickelodeonFolge vom 10.06.2026
Das Lügen-Haus / Die Game-Boys

Das Lügen-Haus / Die Game-BoysJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 10.06.2026: Das Lügen-Haus / Die Game-Boys

22 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6

1. Geschichte: Lisa merkt, dass in der Familie sehr viel gelogen wird. Sie erfindet eine Lügendetektor-Brille, um die Flunkerei zu beenden. 2. Geschichte: Lincoln möchte Clydes neue Spielkonsole ausleihen, aber Clyde will sie ihm nicht anvertrauen.

Alle verfügbaren Folgen