Das Lügen-Haus / Die Game-BoysJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.06.2026: Das Lügen-Haus / Die Game-Boys
22 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
1. Geschichte: Lisa merkt, dass in der Familie sehr viel gelogen wird. Sie erfindet eine Lügendetektor-Brille, um die Flunkerei zu beenden. 2. Geschichte: Lincoln möchte Clydes neue Spielkonsole ausleihen, aber Clyde will sie ihm nicht anvertrauen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon