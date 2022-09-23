Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 23.09.2022
22 Min.Folge vom 23.09.2022Ab 6

Als Lincoln merkt, dass er Rituale hat, versucht er das zu ändern, um nicht berechenbar zu sein. // Als Lori erfährt, dass der Golf-Coach aus ihrem Traumcollege kommt, um sie spielen zu sehen, bekommt sie plötzlich Muskelzuckungen.

