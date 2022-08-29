Alle lieben Leni / Die GrünschnäbelJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.08.2022: Alle lieben Leni / Die Grünschnäbel
22 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 6
Leni ist zwischen ihren Freunden bei der Arbeit und ihren Schulfreunden hin- und hergerissen und will alle zusammenführen. // Während Lincoln und Clyde die Middle School erkunden, gibt ihnen Lynn fragwürdige Ratschläge.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon