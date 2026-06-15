Willkommen bei den Louds
Folge vom 15.06.2026: Der Schreibclub / Herzrasen
22 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6
Als Lucy den Schreibclub an der Schule aufgibt, weil Huggins ihn zu strikt nach den Vorschriften leitet, übernimmt Mom die Sache. // Bei einem Wettbewerb in Royal Woods merken Luna und Sam, dass sie weniger gemeinsam haben, als sie dachten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon