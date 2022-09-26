Das Lieblingskind / Heute Top, morgen FlopJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 26.09.2022: Das Lieblingskind / Heute Top, morgen Flop
22 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 6
Nach einem Einkaufstrip voller Wortspielereien mit Luan und Lola befürchtet Dad, dass Lola glaubt, er habe Lieblingskinder. // Als Lynns Freundin Margo für ein geniales Fußballtor gefeiert wird, fällt es Lynn schwer, sich für sie zu freuen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 3-5, Season 7-9: Nickelodeon