Das Haus des Schreckens / Teeparty des GrauensJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 11.06.2026: Das Haus des Schreckens / Teeparty des Grauens
22 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6
Lincoln und Clyde vereinbaren, in Royal Woods Haus des Schreckens zu gehen und müssen sich nun ihren Ängsten stellen. // Lola entdeckt, dass Lucy eine alte, zerbrechliche Puppe besitzt, und will sie unbedingt ausleihen, ganz egal, was Lucy dazu sagt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon