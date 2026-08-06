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Willkommen bei den Louds

Lilys Lieder / Bittere Wahrheiten

NickelodeonFolge vom 06.08.2026
Lilys Lieder / Bittere Wahrheiten

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Folge vom 06.08.2026: Lilys Lieder / Bittere Wahrheiten

22 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

Die Mondziegen versuchen zu einer Kinderband zu werden, um genug Geld für neue Ausrüstung zu bekommen. // Als Leni eine lästige Angewohnheit ihres neuen Freundes Gavin erwähnt, beginnen Lori und Luna, die Gewohnheiten ihrer Partner zu bemerken.

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