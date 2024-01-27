Gefährlicher Ersatz / Der Erste-Sahne-TagJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 27.01.2024: Gefährlicher Ersatz / Der Erste-Sahne-Tag
22 Min.Folge vom 27.01.2024Ab 6
Als Luna sich beim Spielen die Hände verletzt, müssen sie und die Mondziegen einen Ersatz finden. Lincoln will unbedingt zu dem Erste-Sahne-Tag in Dairyland. Davor muss er jedoch den Wäschedienst so schnell wie möglich erledigen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Copyrights:© Nickelodeon