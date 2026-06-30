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Willkommen bei den Louds

Road Trip: Filmstar Lola / Road Trip: Bei den Casagrandes

NickelodeonFolge vom 30.06.2026
Road Trip: Filmstar Lola / Road Trip: Bei den Casagrandes

Road Trip: Filmstar Lola / Road Trip: Bei den CasagrandesJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 30.06.2026: Road Trip: Filmstar Lola / Road Trip: Bei den Casagrandes

22 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 6

Auf dem Roadtrip der Louds nach Hollywood ist Lola fest entschlossen, ein Star zu werden und eine Hauptrolle zu bekommen. // Um Mom bei ihrer Kolumne zu helfen, müssen die Louds bei ihrem Besuch in Great Lakes City die Casagrandes meiden.

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