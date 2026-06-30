Road Trip: Filmstar Lola / Road Trip: Bei den CasagrandesJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 30.06.2026: Road Trip: Filmstar Lola / Road Trip: Bei den Casagrandes
22 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 6
Auf dem Roadtrip der Louds nach Hollywood ist Lola fest entschlossen, ein Star zu werden und eine Hauptrolle zu bekommen. // Um Mom bei ihrer Kolumne zu helfen, müssen die Louds bei ihrem Besuch in Great Lakes City die Casagrandes meiden.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon