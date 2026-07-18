Hoch das Bein / Eiskalte LernmethodenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.07.2026: Hoch das Bein / Eiskalte Lernmethoden
22 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6
Clyde und Nana Gayle stehen in einem harten Wettbewerb, als sie das Finale eines Oma-Enkel-Tanzwettbewerbs erreichen. // Lincoln und seine Freunde müssen den Schulbetrieb wieder normalisieren, als Rektorin Ramirez neue "verdächtige" Regeln einführt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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