Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 27.11.2023
Folge vom 27.11.2023: Steinalt, aber lebendig / Streiche bis zum Abwinken

22 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 6

Um Geheimnisse aus der Vergangenheit aufzudecken, nutzt Lisa ihre Technologie und erweckt einen gefrorenen Höhlenmenschen. // Um den Streichekrieg zwischen der Fairway University und ihrem Rivalen Par College zu gewinnen, braucht Lori Luans Hilfe.

