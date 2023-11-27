Steinalt, aber lebendig / Streiche bis zum AbwinkenJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 27.11.2023: Steinalt, aber lebendig / Streiche bis zum Abwinken
22 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 6
Um Geheimnisse aus der Vergangenheit aufzudecken, nutzt Lisa ihre Technologie und erweckt einen gefrorenen Höhlenmenschen. // Um den Streichekrieg zwischen der Fairway University und ihrem Rivalen Par College zu gewinnen, braucht Lori Luans Hilfe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon