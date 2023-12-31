Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 31.12.2023
22 Min.Folge vom 31.12.2023Ab 6

Als Mom sie auffordert, eine ganze Woche ohne Zucker auszukommen, kämpft Lola gegen ihre Lust auf Süßes. // Lincoln versucht, den Großartigen Brailster zu beeindrucken, nachdem er als sein Assistent im Chateau der Illusionen ausgewählt wurde.

