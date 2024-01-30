Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 30.01.2024
Willkommen bei den Louds

22 Min.Folge vom 30.01.2024Ab 6

Als Sergio bei den Louds bleibt, wird es schwierig, als er keine Zeit mit den Haustieren verbringen will. // Da es nicht gelingt, Lily zum Schlafen zu bringen, macht sich Mama mit ihr auf eine Fahrt, bei der sie zufällig einen Einbruch beobachtet.

