Willkommen bei den Louds
Folge vom 05.12.2023: Road Trip: Jahrmarkt-Rodeo / Road Trip: Entführung
22 Min.Folge vom 05.12.2023Ab 6
Die Louds treffen auf einem Fest Moms mittlerweile berühmt gewordenen ehemaligen Schwarm und Dad versucht alles, um ihn zu übertrumpfen. // Luan merkt, dass Mr. Coconuts verschwunden ist und will ihn mit den Louds entlang der Route 66 suchen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon