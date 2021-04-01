X-Factor: Das Unfassbare
Folge 1: Episode 1
45 Min.Ab 12
Bei der Operation einer kranken Frau findet der Chirurg in ihr einen lebendigen Tintenfisch. Eine ruchlose Maklerin wird vom Blitz getroffen. Die Wachsfigur zweier Künstler ist mehr als lebensecht. In einem Krankenhaus taucht ein Vampir auf.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000