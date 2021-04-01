Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 5

Staffel 3Folge 5
Folge 5: Episode 5

45 Min.Ab 12

Eine Ehefrau wird von Alpträumen geplagt, in welchen ihr Mann von dem Gärtner ermordet wird. Ein junges Mädchen sieht ein schlimmes Ereignis voraus. Ein Mann erfährt ausgleichende Gerechtigkeit. Ein Dekorateur wird von Schaufensterpuppen attackiert.

