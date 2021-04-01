Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 9

FilmRiseStaffel 3Folge 9
Episode 9

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 9: Episode 9

45 Min.Ab 12

Kurz vor ihrer Hochzeit mit Don findet Loreen durch einen Test heraus, dass sie adoptiert sein muss. Ihre Eltern bestreiten dies jedoch. Als sie mit Don in dem Krankenhaus ihrer Geburt nachforscht, stoßen sie auf ein unfassbares Geheimnis.

