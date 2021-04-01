X-Factor: Das Unfassbare
Folge 9: Episode 9
45 Min.Ab 12
Kurz vor ihrer Hochzeit mit Don findet Loreen durch einen Test heraus, dass sie adoptiert sein muss. Ihre Eltern bestreiten dies jedoch. Als sie mit Don in dem Krankenhaus ihrer Geburt nachforscht, stoßen sie auf ein unfassbares Geheimnis.
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000