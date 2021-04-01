X-Factor: Das Unfassbare
Folge 12: Episode 12
45 Min.Ab 12
Ein alter Mann wird ins Gefängnis eingeliefert. Dort tötet er den Mörder seines Sohns. Als die Wärter die Leiche finden, ist der alte Mann jedoch verschwunden. Die Polizei findet den senilen Mann im Heim, das er nicht seit Jahren nicht verlassen hat.
X-Factor: Das Unfassbare
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000