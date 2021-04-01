X-Factor: Das Unfassbare
Folge 8: Episode 8
45 Min.Ab 12
Der Comic-Zeichner Izzy begeht Selbstmord, indem er sich von einer Brücke stürzt. Besonders die Schikanen seines Verlegers Kip hatten ihn dazu getrieben. Als Kip die Leiche des Zeichners identifiziert, trifft ihn der Schlag.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000