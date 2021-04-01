Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 3

Staffel 3Folge 3
Episode 3

Folge 3: Episode 3

45 Min.Ab 12

Jerry verunglückt mit einem mysteriösen Motorrad, das er am Straßenrand entdeckt hat. Als die Sanitäter auftauchen und den Verletzten versorgen, erzählen sie ihm, dass an dieser Stelle vor 50 Jahren ein Mann mit genau diesem Motorrad gestorben war.

