X-Factor: Das Unfassbare

Episode 13

Staffel 3Folge 13
Episode 13

Episode 13Jetzt kostenlos streamen

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 13: Episode 13

45 Min.Ab 12

Der ehemalige Betrüger Dale wird von einem jungen Mann beim Blackjack über den Tisch gezogen. Ein mysteriöser Zufall rettet einem Taxifahrer das Leben. Ein Bäcker sieht den Geist eines Ermordeten. Ein Räuber wird durch einen Zufall enttarnt.

