X-Factor: Das Unfassbare
Folge 13: Episode 13
45 Min.Ab 12
Der ehemalige Betrüger Dale wird von einem jungen Mann beim Blackjack über den Tisch gezogen. Ein mysteriöser Zufall rettet einem Taxifahrer das Leben. Ein Bäcker sieht den Geist eines Ermordeten. Ein Räuber wird durch einen Zufall enttarnt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000