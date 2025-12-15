Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Pizza im Brunnen und ein kaltes Schlafzimmer

ProSiebenStaffel 6Folge 13vom 15.12.2025
Folge 13: Pizza im Brunnen und ein kaltes Schlafzimmer

18 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Als sich Sheldon im Studentenwohnheim über eine Party beschweren will, entdeckt er dort seine alte Freundin Paige. Zu seiner Verwunderung trinkt sie Bier und macht sich auf den Weg zur nächsten Feier. Sheldon begleitet sie, um auf sie aufzupassen. Vor Ort stellt er aber erschrocken fest, dass Paige nicht die Einzige ist, die sich heimlich auf die Party geschlichen hat: Missy ist ebenfalls dort.

