Young Sheldon
Folge 13: Pizza im Brunnen und ein kaltes Schlafzimmer
18 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Als sich Sheldon im Studentenwohnheim über eine Party beschweren will, entdeckt er dort seine alte Freundin Paige. Zu seiner Verwunderung trinkt sie Bier und macht sich auf den Weg zur nächsten Feier. Sheldon begleitet sie, um auf sie aufzupassen. Vor Ort stellt er aber erschrocken fest, dass Paige nicht die Einzige ist, die sich heimlich auf die Party geschlichen hat: Missy ist ebenfalls dort.
Young Sheldon
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
