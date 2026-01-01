Z Nation
Folge 1: Welpen und Kätzchen
44 Min.Ab 16
Drei Jahre nach einer verheerenden Zombie-Apokalypse soll der Soldat Mark Hammond den Gefangenen Murphy von New York nach Kalifornien überführen. An Murphy war erfolgreich ein Mittel gegen den Zombie-Virus getestet worden; jetzt wird sein Blut für die Herstellung eines Gegenmittels benötigt.
Z Nation
Genre:Drama, Action, Horror
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014