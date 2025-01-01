Z Nation
Folge 5: Zuhause, süßer Zombie
42 Min.Ab 16
Während ein zerstörerischer Zombie-Tornado über das Land fegt, sucht Warren in ihrer Heimatstadt nach ihrer Familie. Doc hilft unterdessen einem verletzten jungen Mann, und Addy scheint von Visionen heimgesucht zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014