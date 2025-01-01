Zum Inhalt springenBarrierefrei
Z Nation

Philly-Schmaus

FilmRise Staffel 1 Folge 3
Philly-Schmaus

Z Nation

Folge 3: Philly-Schmaus

42 Min.Ab 16

In Philadelphia trifft das Team auf die Gruppe, vor der Cassandra geflohen ist. Sie erzählt den anderen, dass es sich um Kannibalen handelt. Sie hatte sich als Prostituierte ausgegeben, um auf diese Weise Opfer in eine Falle zu locken. Angeführt wird die Gruppe von einem Mann namens Tobias Campbell. Der will Cassandra unbedingt wiederhaben. Doch zunächst gelingt es den Menschenfressern, Addy zu entführen.

FilmRise
