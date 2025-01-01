Z Nation
Folge 11: Schwestern der Barmherzigkeit
Mack und Addy finden in einer Frauenkommune in Utah wieder mit der anderen Gruppe zusammen. Doch die Kommunen-Chefin Helen will nur die drei Frauen in die Gemeinschaft aufnehmen, da Männer in ihren Augen grundsätzlich böse sind. So werden Jungs mit 13 Jahren gezwungen, die Kommune zu verlassen. Als es zu einem Mord kommt, ist das Kommunen-Idyll endgültig zerstört.
Z Nation
