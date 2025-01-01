Z Nation
Folge 2: Fracking-Zombies
43 Min.Ab 16
Der Gruppe um Hammond und den Gefangenen Murphy geht irgendwo in New Jersey der Sprit aus. Das Team muss sich auf die gefährliche Suche nach Treibstoff machen. Als plötzlich zwei Motorradfahrer auftauchen, wird Cassandra von ihrer Vergangenheit eingeholt. In einer Raffinerie stößt die Gruppe schließlich auf Treibstoff.
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014