Staffel 1Folge 10
Folge 10: Nuklear werden

44 Min.Ab 16

Die Gruppe nimmt einen Umweg durch South Dakota, um dem Zombie-Tsunami zu entgehen. Als sie in die Kleinstadt Edgemont kommen, steht der dortige Atomreaktor kurz vor der Kernschmelze. Amelia und ihr Vater versuchen verzweifelt, die Katastrophe zu verhindern. Als ihr Vater getötet wird, setzt Amelia alle Hoffnungen auf den früheren Reaktorangestellten Homer Stubbins, der sich aber seit dem Zombie-Ausbruch verschanzt.

