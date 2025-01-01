Z Nation
Folge 13: Doktor der Toten
44 Min.Ab 16
Die Gruppe hat nun ein endgültiges Ziel: Citizen Z schickt sie nach Fort Collins in Colorado. Dort soll sie Dr. Merch treffen und ihr Murphy übergeben. Aber als die Gruppe das Medizinlabor betritt, ist es voller toter Zombies.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014